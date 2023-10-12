الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية وبدء زراعة القمح

متابعة الزراعات في
متابعة الزراعات في المحافظات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي المهم.

مساحات القمح
أجرى اليوم الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ويرافقه لجنة من الإدارة، زيارة إلى محافظة الشرقية باعتبارها أكبر المحافظات من حيث مساحة زراعة القمح، و"عيسى" عقد اجتماعا مع المزارعين بحضور المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية والدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة القومية القمح بالمحافظة، وذلك للشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة والتجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح.

جمع وتدوير قش الأرز
كما شملت الزيارة متابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومنع الحرق؛ حفاظا على البيئة من التلوث، وكذلك متابعة منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافرها فى جمعيات استعدادا للموسم الشتوى.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والإرشاد الزراعى للممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة، كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية، وكذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الأرز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين.

وكانت قد قامت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل بتنظيم برنامج تدريبي حول "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى"، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.
قام بافتتاح ورشة العمل م. محمود البسيوني- المدير التنفيذي للغرفة، أ. ريهام غازي مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، الدكتور طاهر قدح مدير إدارة التسويق بالمعمل وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها البسيوني قام بالترحيب باسم رئيس مجلس إدارة الغرفة وباسمه بخبراء المعمل وبالحضور، وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، وأشار إلى أنه قد شارك في حضور هذا البرنامج أكثر من ثلاثين متدربا من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وإنتاج الخضر والفاكهة.

-الزراعة تتابع الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الزراعية

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