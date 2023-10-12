الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: مقتل 10 مسعفين خلال القصف الإسرائيلى لـ غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن مقتل 10 مسعفين فلسطينيين في ضربات إسرائيلية في غزة منذ السبت الماضي. 

وقُتل ما لا يقل عن 1417 فلسطينيًا، من بينهم 447 طفلاً و248 امرأة، منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها على غزة في أعقاب هجوم حماس القاتل السبت الماضي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

تفاقم الأزمة في غزة 

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رئيس الأركان الإسرائيلي: نضرب قدرات حماس بقوة وقياداتها أهداف لنا

تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة اليوم الخميس، مع استمرار قصف الطائرات الإسرائيلية على القطاع المكتظ بالسكان ردًا على هجمات حماس الوحشية، في اليوم السادس من الصراع.

وقتل ما لا يقل عن 1354 شخصا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ يوم السبت، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص في هجمات حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتحتجز حماس أيضًا ما يصل إلى 150 شخصًا كرهائن في غزة، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن غزة لن يتم تزويدها بأي كهرباء أو ماء أو وقود حتى يتم إعادة الرهائن إلى ديارهم.

تفاصيل زيارة بلينكن لإسرائيل  

وفي السياق ذاته، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تل أبيب اليوم، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وأكد بلينكن أن 25 مواطنًا أمريكيًا على الأقل قتلوا خلال هجمات نهاية الأسبوع الماضي. 

ويلتقي بلينكن خلال زيارته أيضًا، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

كارثة إنسانية في غزة 

في وقت سابق الخميس، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات في غزة تواجه "خطر التحول إلى المشارح" مع فقدانها لطاقتها وسط تصاعد العنف وفي أعقاب الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وحذرت حماس من أنها ستبدأ بإعدام الرهائن إذا استهدفت إسرائيل الناس في غزة دون سابق إنذار. 

وتم احتجاز ما يصل إلى 150 رهينة، من بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي، إلى غزة خلال هجوم يوم السبت. 

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