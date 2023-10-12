الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الأركان الإسرائيلى: نضرب قدرات حماس بقوة وقياداتها أهداف لنا

قصف غزة
قصف غزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، إن قواته تضرب بقوة قدرات حماس وستخلق واقعا جديدا في غزة.  

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "يحيى السنوار وكل قادة حماس أهداف لنا، كما أن الجيش لم ينجح في مهمته السبت الماضي وسيتم التحقيق في الأمر". 

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 330 ألف شخص نزحوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصفها. 

نزوح أكثر من 330 ألف شخص 

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ونزح أكثر من 330 ألف شخص في غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصفها للقطاع، حسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في وقت مبكر من يوم الخميس. 

وجاء في البيان أن "العدد التراكمي للنازحين ارتفع بنسبة 30 بالمائة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الآن إلى 338,934 شخصا، يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس الأونروا".

وأعرب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، كذلك، عن قلقه إزاء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في غزة. وبدأت إسرائيل حصارا على القطاع المكتظ بالسكان، وقطعت الكهرباء والوقود وإمدادات المياه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في وقت سابق اليوم الخميس، إن 600 ألف شخص لا يحصلون على المياه وإن بعض المستشفيات تعتمد على المياه من الآبار.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى في غزة يقترب من 1200 منذ يوم السبت.

هرتسي هيلفي نضرب بقوة قدرات حماس غزة يحيي السنوار كما ان الجيش ينجح في مهمته سيتم التحقيق في الأم الامم المتحدة 330 ألف شخص نزحوا

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