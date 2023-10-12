الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس سلطة الطاقة الفلسطينى: المجتمع الدولى ترك إسرائيل تقتل أطفال غزة

ظافر ملحم
ظافر ملحم

قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته الأعراف والقوانين الدولية بقطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة، حتى إن المستشفيات الآن في غزة غير قادرة على تقديم خدماتها للمرضى والمصابين نتيجة انقطاع الكهرباء المتكرر.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس: نحو مليوني مواطن في غزة عرضة للأمراض والموت البطىء نتيجة عدم إمكانية ضخ ومعالجة المياه العادمة.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني أن قطاع غزة يتعرض للقصف والقتل كل يوم، وهناك حالات موت سريري للمرضى غير القادرين على الحصول على علاج، مفيدا بأن المجتمع الدولي ترك لإسرائيل المجال لقتل أطفال في غزة لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المحافظات والمدن في الضفة الغربية مغلقة، والفلسطينيين غير قادرين على التحرك بحرية، معقبا: نسعى إلى إمداد السكان في قطاع غزة بالطاقة الكهربائية، ونحتاج إلى ممر آمن لتوفير المساعدات.

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