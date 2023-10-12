الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدًا لإيصالها إلى الفلسطينيين في غزة (صور)

المساعدات الأردنية
المساعدات الأردنية للشعب الفلسطيني تصل القاهرة

وصلت قبل قليل، الحزمة الثانية من المساعدات الأردنية للشعب الفلسطيني، إلى مطار العريش، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها اليوم الخميس.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيانٍ، أن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين، فيما وجّه بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

فيما دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة. 

القاهرة الإخبارية العريش الأردن مصر فلسطين الفلسطينى الملك عبدالله الثاني

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