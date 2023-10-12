الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كهرباء شمال الدلتا: 472 مليون جملة استثمارات الشركة خلال 2023

خلال اعمال الجمعية
خلال اعمال الجمعية

انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من أعمال الجمعية العامة، برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وناقشة نتائج ميزانية العام المالي المنتهي 2022/2023. 

كشف محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن جملة الاستثمارات المنفذه بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي بلغت ٤٧٢.٩٨٧ مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية 122.5٪؜ بإجمالي مبلغ ٢٧١.٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

في حين ‏بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الغير١٧٤.٢٪؜ بإجمالي مبلغ ٥٠٥.٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حيث تم تنفيذ مشروعات إضافية للخطة (مستشفى الباطنة التخصصي -مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصوره مستشفى الأورام بمدينة كفر الشيخ جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة تغذية محطة صرف تيرة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقامت الشركة بتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية حيث تم تنفيذ 6 مراحل خلال الفترة من عام ٢٠١٧ / ٢٠٢٣ بإجمالي أطوال ٢٠٥.٧ كم بتكلفة 277 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة الفقد خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لتصل نسبة الفقد إلى ١٩.٩٪؜ بقيمة ٢٠٨ مليون جنية ووفر ٢٦١ مليون ك.و.س مقابل (٢١.٤ ٪؜ ) محقق خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بخفض قدره (١.٥٢ ٪؜ ).

بلغت قيمة مبيعات التيار خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ١٢١٨٢.٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ( ١١٦٤٥.٤ ) مليون جنيه بزياده قدرها ( ٤٨٧.٤ ) مليون جنيه محقق عن العام المناظر.

و‏بلغ إجمالي التحصيل النقدي خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ١٠٨٨٢.٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠٠٨٨.٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ( ٧٩٣.٣ ) مليون جنيه عن العام المناظر.

‏زياده اجمالي الايرادات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بقيمه ( ١٤٠٥.٦ ) مليون جنيه عن العام المناظر.

وبلغت الزيادة في التحصيل النقدي خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبه ( ٧.٩ ٪؜ ) عن العام المناظر.

زيادة متوسط سعر البيع للطاقة المباعة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ  ( ٣.١ ) قرش / ك. و. س عن العام المناظر.

نسبه تطور قيمة الإصدار خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبة ( ٣.٩ ٪؜ ) عن العام المناظر.

بلغ الانخفاض في قيمه المتاخرات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ( ٣٦٠ )مليون جنيه بنسبه ( ٤.٩ ٪؜ ) عن العام المناظر.

نسبه تطور قيمه المحصل من حالات سرقات التيار للضبطيه القضائيه خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبه ( ١٨.١ ٪؜ ) عن العام المناظر.

نسبه تطور قيمه المحصل من القدرات الزائده خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبة ٣٣.٤٪؜ عن العام المناظر.

نسبة تطور ايرادات تشغيل للغير خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبة ٤١.٥٪؜.

الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال الجمعية العامة العادية وزارة الكهرباء

مواد متعلقة

العاملون بـ"كهرباء شمال الدلتا" يشاركون في مؤتمر دعم وتأييد الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى