كهرباء شمال الدلتا: 472 مليون جملة استثمارات الشركة خلال 2023

انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من أعمال الجمعية العامة، برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وناقشة نتائج ميزانية العام المالي المنتهي 2022/2023.

كشف محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن جملة الاستثمارات المنفذه بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي بلغت ٤٧٢.٩٨٧ مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية 122.5٪؜ بإجمالي مبلغ ٢٧١.٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

في حين ‏بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الغير١٧٤.٢٪؜ بإجمالي مبلغ ٥٠٥.٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حيث تم تنفيذ مشروعات إضافية للخطة (مستشفى الباطنة التخصصي -مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصوره مستشفى الأورام بمدينة كفر الشيخ جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة تغذية محطة صرف تيرة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقامت الشركة بتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية حيث تم تنفيذ 6 مراحل خلال الفترة من عام ٢٠١٧ / ٢٠٢٣ بإجمالي أطوال ٢٠٥.٧ كم بتكلفة 277 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة الفقد خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لتصل نسبة الفقد إلى ١٩.٩٪؜ بقيمة ٢٠٨ مليون جنية ووفر ٢٦١ مليون ك.و.س مقابل (٢١.٤ ٪؜ ) محقق خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بخفض قدره (١.٥٢ ٪؜ ).

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بلغت قيمة مبيعات التيار خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ١٢١٨٢.٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ( ١١٦٤٥.٤ ) مليون جنيه بزياده قدرها ( ٤٨٧.٤ ) مليون جنيه محقق عن العام المناظر.

و‏بلغ إجمالي التحصيل النقدي خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ١٠٨٨٢.٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠٠٨٨.٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ( ٧٩٣.٣ ) مليون جنيه عن العام المناظر.

‏زياده اجمالي الايرادات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بقيمه ( ١٤٠٥.٦ ) مليون جنيه عن العام المناظر.

وبلغت الزيادة في التحصيل النقدي خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبه ( ٧.٩ ٪؜ ) عن العام المناظر.

زيادة متوسط سعر البيع للطاقة المباعة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ ( ٣.١ ) قرش / ك. و. س عن العام المناظر.

نسبه تطور قيمة الإصدار خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبة ( ٣.٩ ٪؜ ) عن العام المناظر.

بلغ الانخفاض في قيمه المتاخرات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ( ٣٦٠ )مليون جنيه بنسبه ( ٤.٩ ٪؜ ) عن العام المناظر.

نسبه تطور قيمه المحصل من حالات سرقات التيار للضبطيه القضائيه خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبه ( ١٨.١ ٪؜ ) عن العام المناظر.

نسبه تطور قيمه المحصل من القدرات الزائده خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبة ٣٣.٤٪؜ عن العام المناظر.

نسبة تطور ايرادات تشغيل للغير خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نسبة ٤١.٥٪؜.