الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: مصر تمتلك أدواتها لتحقيق تهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

جميل عفيفي
جميل عفيفي

أكد جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، أن الموقف المصري ثابت ولا يحيد عنه، إذ إن القضية الفلسطينية محور الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عفيفي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز": "يجب حل القضية الفلسطينية والذي يتركز على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو الذي تركز عليه مصر في جميع المحافل الدولية، ودائمًا يتحدث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية".

وأضاف: "التحركات المصرية سريعة وتصريحات الرئيس السيسي، تدين تلك التصرفات من قوات الاحتلال، حيث تجويع وتعطيش وحصار كامل وهدم أبنية سكنية، وغيرها من التصرفات العنيفة".

وتابع: "مصر تمتلك أدواتها دائمًا، وكان لها دور كبير في إحداث التهدئة أكثر من مرة، علاوة على مشاركة مصر في إعادة إعمار غزة، عام 2021، ومصر تقود العالم للوصول إلى التهدئة، لأنها تمتلك أدواتها وقدراتها كاملة في تحقيق ذلك، وهذا ما عهدناه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأزمة هناك دعم شعبي كبير جدًا، وحملات التبرع من قبل المواطنين، واستعداد جمعيات العمل الأهلي بتنفيذ مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن ما يحدث الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتبعد عن كل المواثيق الدولية، والحقوق الإنسانية.

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