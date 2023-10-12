الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يبحث مع مديرى المدارس مستجدات الحقل التعليمى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية، اجتماعًا موسعًا ومديرى ووكلاء مدارس إدارة الخارجة التعليمية بمقر قاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، لمناقشة آخر المستجدات منذ بدء العام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

وكيل التعليم يوجه الشكر للعاملين بالحقل التعليمي للجهد المبذول خلال الفترة الماضية 

استهل اللقاء بتقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، متمنيًا المزيد من العطاء لخدمة العملية التعليمية وتطوير الأداء.

 واستعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد مع الحضور عدة محاور هامة هي:

- التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات وسرعة تنفيذ حركة تنقلات المعلمين لاستقرار العملية التعليمية.

- التزام جميع العاملين بالحقل التعليمى بالزى الموحد للمعلمين (المدارس- جميع المؤسسات التعليمية). 
- توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتقديم كل سبل الدعم لهم النفسى والمعنوى. 
- الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة الدراسة.
- العمل على رفع المستوى الثقافى للطلاب، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لديهم.
- إبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.

وفى ختام اللقاء، استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها، موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود بتخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.

وكيل التعليم الوادي الجديد اجتماعا موسعا ومديرى ووكلاء المدارس أخر المستجدات الحقل التعليمى التوزيع العادل سد العجز

مواد متعلقة

مشاركة الشباب الفاعلة في الانتخابات.. ندوة بـ"إعلام الداخلة" بالوادي الجديد

افتتاح مسجدين ودار مناسبات المجمع الإسلامى الكبير بالوادى الجديد غدًا

بمشاركة 100 عارض.. الوادي الجديد جاهزة للملتقى الثالث للتمور

أمانة "مستقبل وطن" بالوادى الجديد تُطلق مبادرة بعنوان "موضوع يهمك" فى بلاط

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف إشرافية

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة استعدادًا للملتقى الثالث للتمور

"تعليم الوادي الجديد": انطلاق فعاليات المنصة التعليمية "معا نتواصل".. السبت

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات بعض رؤساء المراكز

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى