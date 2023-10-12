وكيل "تعليم الوادى الجديد" يبحث مع مديرى المدارس مستجدات الحقل التعليمى

عقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية، اجتماعًا موسعًا ومديرى ووكلاء مدارس إدارة الخارجة التعليمية بمقر قاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، لمناقشة آخر المستجدات منذ بدء العام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

وكيل التعليم يوجه الشكر للعاملين بالحقل التعليمي للجهد المبذول خلال الفترة الماضية

استهل اللقاء بتقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، متمنيًا المزيد من العطاء لخدمة العملية التعليمية وتطوير الأداء.

واستعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد مع الحضور عدة محاور هامة هي:

- التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات وسرعة تنفيذ حركة تنقلات المعلمين لاستقرار العملية التعليمية.

- التزام جميع العاملين بالحقل التعليمى بالزى الموحد للمعلمين (المدارس- جميع المؤسسات التعليمية).

- توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتقديم كل سبل الدعم لهم النفسى والمعنوى.

- الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة الدراسة.

- العمل على رفع المستوى الثقافى للطلاب، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لديهم.

- إبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.

وفى ختام اللقاء، استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها، موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود بتخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.