الغباشى: مصر منتبهة للمؤامرات الخارجية ولن تسمح بأى مساس بأمنها القومى

قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تدعم بقوة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم وتدعمهم بكل قوة إلا أنها متنبهة للمخططات التى تحاك ضدها، ولن تسمح أبدًا بتنفيذ مخططات تهجير سكان غزة لسيناء، الذي أعلنه متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعلنتها صريحة بحماية أمننا القومي بكل قوة.

نزوح سكان غزة لسيناء حلم يراود جيش الاحتلال

وأكد أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نزوح سكان غزة لسيناء حلم يراود جيش الاحتلال، حيث يمكنهم من السيطرة على كامل القطاع بكل بساطة، كما أنه سبق وأثير مثل هذا المخطط في عهد الإخوان، إلا أن مصر وقفت بالمرصاد لتنفيذ مثل هذه المخططات، كما أن الدولة المصرية ستتخذ كل الأساليب لمنع ومواجهة أي اختراق للحدود أو إجبار سكان غزة للنزوح، بعدما طالبهم جيش الاحتلال بإخلاء القطاع باعتباره سيقصفه بشدة، بغرض دفعهم للحدود المصرية.

تصفية القضية الفلسطينية

وحذر أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية من خطورة إخلاء قطاع غزة، حيث يصب في مصلحة تأمين جيش الاحتلال ويمكنهم من تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تقوم باتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار، ولتنفيذ ما أقرته الشرعية الدولية بالعودة لحدود ١٩٦٧ واسترداد كل الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي للجانب الإسرائيلي بإرسال حاملة طائرات جيرالد فورد ودفعها إلى السواحل لا ينبئ بخير من جيش الاحتلال والمعاونة الأمريكية التى توسع رقعة الصراع.

وثمن الغباشي تحركات الرئيس السيسي واتصالاته، والمشاورات التي يجريها مع الأطراف الفاعلة دوليًا الساعية للتوصل لاتفاق لإقرار التهدئة ووقف التصعيد الخطير من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد القانون والمواثيق الدولية.