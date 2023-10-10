محلل سياسى: سرعة التحرك المصرى حول تهجير الفلسطينيين لسيناء جعلت كل طرف يعيد حساباته

قال طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الدول الأوروبية وأمريكا قررت معاونة إسرائيل والتصدي لمن يتعرض لها، مؤكدًا أن المخفي في الموضوع هو ما قيل حول تغيير خرائط الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سرعة التحرك المصري حول تهجير الفلسطينيين لسيناء، جعلت كل طرف يعيد حساباته، مشيرًا إلى أن ما صدر من الجانب الإسرائيلي حول خروج الفلسطينيين لمصر كان نتيجة موقف مصري صادم للمعادلة الأمريكية ولهذا اضطر أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن يلغي زيارته للسعودية ويغيرها لزيارة إسرائيل ومصر والأردن.

وتابع، أن الحديث عن وجود صفقة بين حماس وأمريكا وإسرائيل لن تكون على وفاة 1250 إسرائيليًا، لأن الصفقة تتم على 10 و20 ولكنها ليست صفقة، بل حركة مقاومة فلسطينية صدمت المجتمع الأمريكي والبريطاني في صلب سياستهم في الشرق الأوسط.

إسرائيل ليس بها مستوطنون ولكنها كلها مؤسسة عسكرية

وأشار إلى أن إسرائيل ليس فيها مدنيون ولكنها مؤسسة عسكرية وكل من فيها يحمل السلاح سواء مستوطن أو جندي، موضحًا أن قوام الجيش الإسرائيلي 140 ألفًا واستدعوا للاحتياط 350 ألفًا.

وأكد أن نتنياهو، قال بعد الدعم الغربي: "تحررنا من ردود الأفعال وسنقتل كل من يقف أمامنا"، مؤكدًا أن مجلس الأمن لن يجتمع مرة ثانية من أجل القضية الفلسطينية.