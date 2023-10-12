تحرك برلماني بشأن استغاثات المُستبعدين من مسابقة الـ30 ألف مُعلم

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، في شأن استغاثات المئات من المُتقدمين فى مسابقة الـ 30 ألف مُعلم بسبب استبعادهم بشكل مفاجئ قبل إعلان النتيجة النهائية.

تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات “ ٣٠ ألف معلم سنويا”

وأكدت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في بيانها العاجل الذي تقدمت به، على أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة العجز الكبير فى أعداد المُدرسين على مستوى محافظات الجمهورية، وتم التوافق على توفير 150 ألف مُعلم بواقع 30 ألف بشكل سنوى من خلال مُسابقة يتم إجرائها على مدار خمس سنوات لكل من يرغب فى التدريس وفقا للتخصصات التى يتم الإعلان عنها.

تحديات مسابقة الـ٣٠ ألف معلم

ولفتت أبوالسعد إلى أنه ووفقا لهذه الإجراءات تم الإعلان عن مُسابقة الـ 30 ألف مُعلم للسنة الأولى، ومرت بتحديات كبيرة، وخاصة بتضمن إجراءاتها استبعاد أصحاب الوزن الكبير، وأيضا السيدات الحوامل إلا إنه مع إعلان النتيجة تًفاجئنا بشكاوى من كثير من المتقدمين باستبعادهم رغم إجتيازهم للاختبارات المطلوبة وخاصة فى محافظة كفر الشيخ.

مطالبات بالسماح للمستبعدين بالتقدم بتظلمات والتماس حفاظا على حقوقهم

وأكدت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، على أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة والسماح لكل من تم استبعاده بإمكانية التظلم والالتماس من قرارات الاستبعاد حفاظا على حقوقهم وحرصا على مُستقبلهم وأن يتم إعلان خطوات التظلم والالتماس بشكل علنى فى كل مديريريات التربية والتعليم وبمدى زمنى محدد وأن يتم إخطار كل شخص مستبعد بالأسباب وإمكانية تفاديها والسماح له بفرص أخرى فى المسابقات القادمة.