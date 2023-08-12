السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد الحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القرار الأخير باستبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، أغضب المعلمين بشكل كبير، وبعضهم توقفت حياته.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المعلمين اجتازوا الاختبارت وفقًا للشروط المعلنة، ثم فوجئوا بشروط جديدة تعلق التعاقد، وهي الحوامل والوزن الزائد.

ولفت إلى أن أحد المطلعين على هذا الملف أخبره أن سبب استبعاد الحوامل، هو أن الفائزين في المسابقة يحصلون على عقود لمدة سنة، وليس تعيينًا دائمًا، لذا إذا كانت المرأة حاملًا ستضيع مدة كبيرة من السنة في إجازة الوضع، فجاء القرار بتعليق عقدها، وبعد إجازة الوضع تتعاقد.

 

 

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