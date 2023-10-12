الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: سيتم سحق حماس كما سحقت داعش

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حماس هي داعش، وطالما تم سحق داعش سيتم سحق حماس، وسنتعامل تمامًا كما تم التعامل مع الدولة الإسلامية.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل: يجب أن تُطرد حماس من المجتمعات والدول، ويجب فرض عقوبات على أي قائد أو دولة تدعم حماس، متابعًا، في توجيه حديثه لوزير خارجية أمريكا، أنطوني بلينكن: ستكون أيام صعبة أمامنا ولكن دون شك فإن قوة التمدن ستربح وتنتصر، ونحن نفهم شرط الانتصار وهو المزيد من الوضوح، واليوم حان الوقت المناسب لنكون متحدين ضد الشر.

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وشكر نتنياهو بلينكن وصافحه لاتخاذهم موقفًا داعمًا مع إسرائيل، ولوجود أمريكا مع إسرائيل ووقوفها بجانبها اليوم وغدًا.

نتنياهو حماس داعش الدولة الإسلامية إسرائيل

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