إرشادات الحياة القصيرة لـ جاكسون براون
كان الكاتب الأمريكي جاكسون براون خائفًا على ابنه قبل ذهابه للدراسة في الجامعة فقرر أن يكتب له مجموعة من الوصايا التي تعينه على حياته القادمة، فألف كتاب ارشادات الحياة القصيرة الذي صار فيما بعد أعلى الكتب مبيعا على مستوى العالم، يتضمن الكتاب أكثر من ألف نصيحة اخترت لكم بعضًا منها:
في مجال التعامل مع الناس
- اصنع دومًا صداقات جديدة دون أن تهمل القديمة
- في العمل والعلاقات العائلية تذكر.. الثقة هي أهم شئ
- لا تنصح أحدًا عندما يتعلق الأمر بالحب أو العمل أو طريقة ارتداء الملابس
- لا تحرج أحدًا على الملأ
- احذر قبل إقراض المال لأصدقائك.. فقد تخسر الاثنين!
- اعط الناس فرصة ثانية.. ولكن لا تعطهم الثالثة.
- فكر مرتين قبل أن تفصح بأحد أسرارك لصديقك
- امدح الناس في العلن وانصحهم في الخفاء
- لا تبرر كثيرًا رفضك لبعض الأمور.. وتعلم كيفية قول " لا " بلطف وحزم
- لا تدمر الجسور من حولك فأنت لا تعلم متى ستحتاج لعبورها مرة أخرى
- أحب بعمق وبإخلاص.. صحيح أنه قد تجرح من قبل الغير.. ولكنها الطريقة الوحيدة للعيش بسعادة
- عندما تغسل شرفة منزلك أنظر إلى الشرفات أسفل منك.. فلعل هناك من نشر غسيله!
حياتك العائلية والتعامل مع أطفالك
- اختر زوجتك بعناية.. لأنها مسئولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك
- خذ عائلتك إلى رحلة صيفية سواء يمكنك ذلك أو لا، فالذكريات من تلك الرحلات لا تقدر بثمن!
- اخبر أطفالك كم أنت فخور بهم.. وكم أنت تثق فيهم
- تقبل أطفالك كما هم.. وليس كما تريدهم أنت
- ليكن عقابك ملائم للفعل الذي قام به أطفالك
- لا تترك طفلًا في السيارة ما لم تأخذ مفاتيح تشغيلها أولًا
- تذكر أن شخصية أولادك تشبه صابون الغار.. كلاهما صناعة منزلية!
- احرص على أن يدرك أطفالك قيمة المال وكيفية الإدخار
- اغلق سيارتك حتى لو كنت ستتركها في ممر فنائك
- من حين إلى آخر.. دع أطفالك يساعدوك في أعمالك حتى لو كان ذلك سيؤخرك قليلًا
- لكي ينمو أطفالك بصورة مميزة.. اقض معهم ضعف الوقت الذي قضاه معك والديك!
- لا تذهب إلى الفراش ولديك صحون يجب غسلها في مطبخك
- قس نجاحك في الحياة بمقدار السلام والصحة والحب الذي تمتلكه
- لا تترك خاتم زواجك على مغسلة الحمام
- تعلم كيفية إصلاح صنبور الحمام المعطوب
- عندما تحتار في اللون الذي تريد أن تطلي به غرفتك.. اختر اللون الأبيض!
- لا تقطع التواصل مع أولادك.. مهما فعلوا
صحتك
- لا تتهاون في فحوصاتك الطبية الدورية
- استخدم ملمعات الأسنان واحرص على بياض أسنانك دومًا
- ابذل الجهد دومًا ولكن لا ترهق نفسك أكثر مما يجب
- بمجرد أن يصل مؤشر وقود سيارتك إلى الربع بادر إلى تعبئته
- لا تنسى إغلاق أنبوب معجون الأسنان
- عندما تواجهك مشكلة صحية كبيرة.. استشر 3 أطباء على الأقل
- غير زيت سيارتك وفلاترها كل 3000 ميل تقودها مهما كتب في دليل المستخدم لسيارتك
- من حين إلى آخر إقرأ مجلة ميكي ماوس
عملك وإدارة أموالك
- لا تستثمر في البورصة ما لا يمكنك تحمل خسارته
- اقرأ جيدًا كل وثيقة تتطلب توقيعك
- لا تفصح عن معلوماتك الشخصية أو المالية إلا إذا كان من الضرورة القيام بذلك
- عندما تبدأ حياتك، لا تتململ من قلة الأموال، فنقص التمويل قد يكون نعمة لك لا نقمة، والتفكير المبدع لا يأتي إلا في الأوقات الصعبة
- لا تطلب نصيحة مالية من محام أو من محاسب فهؤلاء الأشخاص مدربون على إيجاد المشاكل لا الحلول.
- تعلم الاستماع.. فبعض الفرص تقرع الأبواب أحيانًا بهدوء تام
- لا تناقش امورك المالية في المصعد فأنت لا تعلم من يستمع إليك
- احضر الدورات التعليمية مهما كبرت في العمر
- لا توقع أي عقد فيه مساحات فارغة
- تعلم أن توفر من راتبك مهما كان ضئيلًا.. فهذا هو النجاح المادي
- لا تتأخر في نومك.. إن كنت تحرص علي يومك
التعامل مع الحياة
- لا تتوقع أن تكون الحياة منصفة دومًا معك
- عندما تهزم تقبل ذلك وعندما تربح افتخر بذلك
- لا تصدق كل ما يعرض في المسلسلات
- لا تفتح بابًا لا يمكنك إغلاقه
- تقبل الإحباط والألم فهما جزء من هذه الحياة
- كن خبيرًا في إدارة الوقت
- لا تتحجج بنقص الوقت.. فيومك هو نفس يوم العالم باستور ومايكل انجلو والأم تيريزا
- كن حذرًا من الناس الذين يدعون الصدق قبل أن يحدثوك بأمر ما
- لا تظن دومًا أن السعر المرتفع يعني الجودة العالية
- عندما يبدو شيئًا صحيحًا أكثر مما يجب.. أو مثالي أكثر مما يجب فأحذر!
- عندما يتعلق الأمر بملابسك أو بأثاثك. اشتر أفضل ما يمكن شراءه إذا كنت تنوي استخدامه لأكثر من خمس سنوات مقبلة.
- اهتم بسمعتك فهي أغلى ما تملك
- احترم كل من يعمل من أجل لقمة عيشه مهما كان عمله
- عندما تجد الوظيفة الملائمة لطموحك وأحلامك أقبل بها مهما كان الراتب فإن قمت بما يجب سوف يأتي الراتب الذي تريده لاحقًا
- لا تستهن بالوقت أو بالكلمات فكلاهما لا يمكن استعادتهما
- تحدث ببطء ولكن فكر بسرعة
- لكي ترح بالك.. اتخذ قراراتك تبعًا لمبادئك وأخلاقك
- وفر وقتك للإبداع لا للنقد ! واعمل بصمت ودع الثرثرة للآخرين
- تذكر أن سوء الحظ أو حسنه نادرًا ما يدوم طويلًا
- عندما تصعد السلالم لكي تدق مسمارًا في مكان ما.. خذ معك اثنين!
- عش ببساطة، فكر بسرعة، اعمل بإخلاص، اعط بكرم
- عندما تدعو الله.. ادع لوالديك دومًا