إرشادات الحياة القصيرة لـ جاكسون براون

كان الكاتب الأمريكي جاكسون براون خائفًا على ابنه قبل ذهابه للدراسة في الجامعة فقرر أن يكتب له مجموعة من الوصايا التي تعينه على حياته القادمة، فألف كتاب ارشادات الحياة القصيرة الذي صار فيما بعد أعلى الكتب مبيعا على مستوى العالم، يتضمن الكتاب أكثر من ألف نصيحة اخترت لكم بعضًا منها:

في مجال التعامل مع الناس

اصنع دومًا صداقات جديدة دون أن تهمل القديمة

في العمل والعلاقات العائلية تذكر.. الثقة هي أهم شئ

لا تنصح أحدًا عندما يتعلق الأمر بالحب أو العمل أو طريقة ارتداء الملابس

لا تحرج أحدًا على الملأ

احذر قبل إقراض المال لأصدقائك.. فقد تخسر الاثنين!

اعط الناس فرصة ثانية.. ولكن لا تعطهم الثالثة.

فكر مرتين قبل أن تفصح بأحد أسرارك لصديقك

امدح الناس في العلن وانصحهم في الخفاء

لا تبرر كثيرًا رفضك لبعض الأمور.. وتعلم كيفية قول " لا " بلطف وحزم

لا تدمر الجسور من حولك فأنت لا تعلم متى ستحتاج لعبورها مرة أخرى

أحب بعمق وبإخلاص.. صحيح أنه قد تجرح من قبل الغير.. ولكنها الطريقة الوحيدة للعيش بسعادة

عندما تغسل شرفة منزلك أنظر إلى الشرفات أسفل منك.. فلعل هناك من نشر غسيله!

حياتك العائلية والتعامل مع أطفالك

اختر زوجتك بعناية.. لأنها مسئولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك خذ عائلتك إلى رحلة صيفية سواء يمكنك ذلك أو لا، فالذكريات من تلك الرحلات لا تقدر بثمن! اخبر أطفالك كم أنت فخور بهم.. وكم أنت تثق فيهم تقبل أطفالك كما هم.. وليس كما تريدهم أنت ليكن عقابك ملائم للفعل الذي قام به أطفالك لا تترك طفلًا في السيارة ما لم تأخذ مفاتيح تشغيلها أولًا تذكر أن شخصية أولادك تشبه صابون الغار.. كلاهما صناعة منزلية! احرص على أن يدرك أطفالك قيمة المال وكيفية الإدخار اغلق سيارتك حتى لو كنت ستتركها في ممر فنائك من حين إلى آخر.. دع أطفالك يساعدوك في أعمالك حتى لو كان ذلك سيؤخرك قليلًا لكي ينمو أطفالك بصورة مميزة.. اقض معهم ضعف الوقت الذي قضاه معك والديك! لا تذهب إلى الفراش ولديك صحون يجب غسلها في مطبخك قس نجاحك في الحياة بمقدار السلام والصحة والحب الذي تمتلكه لا تترك خاتم زواجك على مغسلة الحمام تعلم كيفية إصلاح صنبور الحمام المعطوب عندما تحتار في اللون الذي تريد أن تطلي به غرفتك.. اختر اللون الأبيض! لا تقطع التواصل مع أولادك.. مهما فعلوا

صحتك

لا تتهاون في فحوصاتك الطبية الدورية

استخدم ملمعات الأسنان واحرص على بياض أسنانك دومًا

ابذل الجهد دومًا ولكن لا ترهق نفسك أكثر مما يجب

بمجرد أن يصل مؤشر وقود سيارتك إلى الربع بادر إلى تعبئته

لا تنسى إغلاق أنبوب معجون الأسنان

عندما تواجهك مشكلة صحية كبيرة.. استشر 3 أطباء على الأقل

غير زيت سيارتك وفلاترها كل 3000 ميل تقودها مهما كتب في دليل المستخدم لسيارتك

من حين إلى آخر إقرأ مجلة ميكي ماوس

عملك وإدارة أموالك

لا تستثمر في البورصة ما لا يمكنك تحمل خسارته اقرأ جيدًا كل وثيقة تتطلب توقيعك لا تفصح عن معلوماتك الشخصية أو المالية إلا إذا كان من الضرورة القيام بذلك عندما تبدأ حياتك، لا تتململ من قلة الأموال، فنقص التمويل قد يكون نعمة لك لا نقمة، والتفكير المبدع لا يأتي إلا في الأوقات الصعبة لا تطلب نصيحة مالية من محام أو من محاسب فهؤلاء الأشخاص مدربون على إيجاد المشاكل لا الحلول. تعلم الاستماع.. فبعض الفرص تقرع الأبواب أحيانًا بهدوء تام لا تناقش امورك المالية في المصعد فأنت لا تعلم من يستمع إليك احضر الدورات التعليمية مهما كبرت في العمر لا توقع أي عقد فيه مساحات فارغة تعلم أن توفر من راتبك مهما كان ضئيلًا.. فهذا هو النجاح المادي لا تتأخر في نومك.. إن كنت تحرص علي يومك

التعامل مع الحياة