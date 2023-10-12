الخميس 12 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي وخطوات سداد الفواتير

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع أول أيام شهر أكتوبر حرص المواطنين على معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من قبل الكثير خلال الساعات الماضية لمعرفة طرق الاستعلام إلكترونيًا، خوفا من دفع غرامات، وتزداد عمليات البحث على محرك “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية الاستعلام إلكترونيًا لسداد قيمة الفواتير كل شهر بأسهل الطرق.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي وخطوات سداد الفواتير

وتزامنًا مع اهتمام المواطن المصري لمعرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات والخطوات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا بشكل مكثف لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي لسداد الفواتير المتأخيرة إلكترونيًا بطريقة سهلة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 

يستطيع المستعلم من خلال السطور التالية معرفة  كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي إلكترونيًا عبر موقع شركة الاتصالات المصرية وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - في البداية يجب على المستعلم زيارة الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية إلكترونيًا لتسجيل البيانات من خلال هذا الرابط اضغط هنا.
2 - ثم يقوم المستعلم بتسجيل بياناته الخاصة والتي تشمل إلى كتابة رقم الهاتف الأرضي.
3 - ثم تقوم المستعلم بادخال كود المحافظة التابع لها.
4 - ثم يقوم بالانتقال إلى أيقونة إظهار الفواتير.
5 - وفي المرحلة الأخيرة سوف تظهر جميع الفواتير التي يتوجب على الواطن أن يسددها.

والجدير بالذكر، أطلقت شركة الاتصالات المصرية موقعها الإلكتروني حتى يتمكن المواطن المستعلم من معرفة فاتورة الخط الأرضي التي يجب سدادها، وتوفر شركة المصرية للاتصالات قيمة فاتورة التليفون الأرضي للمواطنين كل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم السداد، يتم قطع الخدمة تمامًا عن العميل.

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أسرع استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف لشهر أكتوبر 2023

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كيفية سداد فاتورة الخط الأرضي 

1 - إذا كنت كنت ترغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا، ستقوم بالضغط على خانة السداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.

 2 - ثم يقوم صاحب التليفون الارضي بإضافة البريد الإلكتروني على موقع الرابط التي طرحته شركة الاتصالات المصرية WE للدخول على صفحة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي.

3 - ثم يضغط صاحب التليفون الارضي على كلمة "سداد" فاتورة التليفون الارضي ثم يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريقة الفيزا.

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أسرع استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف لشهر أكتوبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وآخر موعد للدفع

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