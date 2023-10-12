الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اجتماع الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين

المشاركين في اللقاء

شارك في اللقاء الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وممارسة الأسرار المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة التفاني في خدمتهم.

تضمن الاجتماع أيضًا فقرة الترانيم الروحية، بقيادة الأخت سامية موريس، كما ألقى الأخ مينا هاني، محاضرة اليوم بعنوان "وصايا وليست مشاعر".

هذا وأقيمت فعاليات مؤتمر الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، تحت شعار Peacemakers" 2023 "، حيث كان اليوم الأول بعنوان "التطويبات"، بالأخص تطويبة صانعي السلام، ثم انطلق المؤتمر إلى مدينة ترفع شعار السلام على بوابتها دهب مع معايشة السلام في أجواء الطبيعة الخلابة How to be a peacemaker

كذلك، محاضرة أخرى حول "كيفية تحقيق السلام في أي ظرف والفرق بين السلام السلبي والإيجابي"، كما بحث الشباب عن شخصيات حصلت على نوبل للسلام وأسباب حصولهم عليها (مارتن لوثر كينج- الأم القديسة تريزا- نادية مراد- محمد البرادعي).

وتناقش الشباب في رأي الكنيسة الكاثوليكية في الحرب، كما تم الاحتفال بنجاح المؤتمر في جبل الطويلات.

 واحتفلت كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، بمرور عشرين عامًا على إعلان القداسة القديس دانيال كومبوني.

ترأس القداس الإلهي الاحتفالي الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، بمشاركة الأب برينو الكومبونياني، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا أموت وعملي لن يموت"، انطلاقًا من أقوال القديس دانيال كومبوني.

وعقب القداس الإلهي، تم استخراج رفات القديس دانيال كومبوني، للتبرك من رفاته المقدسة، بمناسبة تذكار عيده.

 

باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا السيدة العذراء المشاركين في اللقاء أمين توفيق

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