الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لجد وجدة عذبا حفيدتهما "ملك" بالشرقية

آرشيفية
آرشيفية

عاقبت محكمة مشتول السوق الجزئية بالشرقية، المتهمين بتعذيب الطفلة ملك، الحبس 3 سنوات  وتغريمهم كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

 وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد ثبوت الأدلة ضدهم وورود تقرير الطب الشرعى بعد الكشف على الطفلة وبيان الإصابات واعتراف الطفلة على المتهمين.

 البداية عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مأمور مركز مشتول السوق يفيد بقيام أسرة بالكامل بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات

 .على الفور انتقل فريق من المباحث لموقع البلاغ، وبالتحرى تبين أنه يوجد طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات توجد على سطح المنزل فى  منتصف الليل، وبسؤال الطفلة افادت بأن جدتها وجدها قاموا بتعذيبها على مرأى ومسمع من والدها، تم القبض على الجد والجدة وهرب الأب واصطحب الطفلة إلى ديوان المركز، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة مشتول السوق الجزئية الطفلة ملك الحبس 3 سنوات النيابة العامة الطب الشرعي

مواد متعلقة

عامل ينهي حياة طفلته بعد وصلة تعذيب في الطالبية

حملت به سفاحًا.. أم تتخلى عن طفلها لصديقتها فقتلته بعد حفلة تعذيب

مالك اسطبل يقيم حفل تعذيب ينتهي بمقتل شخص ونجاة اثنين في الوراق

تأجيل محاكمة 4 سيدات في تعذيب 3 أطفال بواقعة "فيديو الشطة" لـ 23 سبتمبر

دفتر أحوال الداخلية.. حفل تعذيب فى البحيرة.. وضبط عصابة سرقة الذهب بأسوان

حرقها بالنار.. مواطن يقتل بنت شقيقه بعد وصلة تعذيب فى 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

السجن 10 سنوات مشدد لمحام بالإسكندرية.. والسبب "ورقة"

مسئول فى غزة لـ"القاهرة الإخبارية": نُحذّر من "كارثة" خلال الأيام المقبلة

رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية

سيارة مسرعة تطيح بفرد شرطة أعلى "دائرى المنيب"

"القاهرة الإخبارية": إخلاء مستوطنات غلاف غزة يثير الغضب تجاه "نتنياهو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟