السجن 3 سنوات لجد وجدة عذبا حفيدتهما "ملك" بالشرقية

عاقبت محكمة مشتول السوق الجزئية بالشرقية، المتهمين بتعذيب الطفلة ملك، الحبس 3 سنوات وتغريمهم كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد ثبوت الأدلة ضدهم وورود تقرير الطب الشرعى بعد الكشف على الطفلة وبيان الإصابات واعتراف الطفلة على المتهمين.

البداية عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق يفيد بقيام أسرة بالكامل بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات

.على الفور انتقل فريق من المباحث لموقع البلاغ، وبالتحرى تبين أنه يوجد طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات توجد على سطح المنزل فى منتصف الليل، وبسؤال الطفلة افادت بأن جدتها وجدها قاموا بتعذيبها على مرأى ومسمع من والدها، تم القبض على الجد والجدة وهرب الأب واصطحب الطفلة إلى ديوان المركز، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها المتقدم.