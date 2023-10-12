ضمن "بلدي أمانة".. زيارات منزلية لتوعية 49 ألف من أهالي مركزين بأسوان

نظم فرع المجلس القومى للمرأة في أسوان، تنظيم 8 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 49 ألف 419 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو، ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

يأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعى والثقافي للأهالي والمواطنين.

نشر التوعية المجتمعية

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن فعاليات الحملة يتم تنظيمها تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتستهدف نشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وأيضًا شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة، فضلًا عن رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، بأن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

كان قد افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ندوة برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات.

وفى كلمته، عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته للمشاركة فى فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب لبرنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذى يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، والتى من بينها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتتبوأ المرأة المصرية لمكانتها التى تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة باهتمام كبير وغير مسبوق من الرئيس السيسى وهو الذى تبلور فى حصولها على مكتسبات عديدة بكافة الأصعدة، وتجسد ذلك فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، مع إطلاق استراتيجية "تمكين المرأة 2030".

وأكد محافظ أسوان أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيمانًا راسخًا بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها.