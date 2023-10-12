محمود بدر: يجب توثيق رؤية مصر بشكل درامى أو سينمائى

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإعلام ساهم في ضبط الدولة وقدرتها على التعافي بعد 2011، مضيفًا أن الإعلام يساهم في البناء وقد يساهم في الهدم، ويجب علينا إيصال تفاصيل حرب أكتوبر لكل الشباب والأجيال الجديدة عن طريق توثيق الحرب وكل أحداث وتفاصيل حياة المصريين حينها.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر؟».

الإعلام في 2011 شهد حالة من الفوضى

وأضاف أن الإعلام في 2011 شهد حالة من الفوضى ولم تكن هناك سيطرة عليه، وتخطى دوره الإعلامي ليلعب دورًا سياسيًا، مضيفًا أن الإعلام الآن تحول إلى إعلام وعي وهناك ضبط حقيقي، ضاربًا مثلًا بـ"قضية معبر رفح" وكيف تمكن من طرح القضية الآن بشكل أكثر وعيًا للمصريين.

وأوصى بضرورة تفعيل وتوثيق رؤية الدولة المصرية من خلال القنوات الوثائقية المصرية وتوثيق كل الأحداث سواء بشكل درامي أو بشكل سينمائي لمواجهة الحرب على الدولة المصرية.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس، صالونًا نقاشيًا، لمناقشة «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر؟».

وناقش الصالون، كيف لعب الإعلام المصري دورًا مهمًا خلال فترة حرب أكتوبر وما قبلها وما بعدها، ومساهمة الإعلام في ترميم الروح المعنوية للمصريين بعد نكسة 1967، والفارق بين الإعلام في 1967 والإعلام في 1973، وكيف يصبح الإعلام سلاحً قاتلًا.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور"، علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.