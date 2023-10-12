وفد من النواب يُشارك في قمة المتحدثين البرلمانيين لمجموعة العشرين بالهند

يشارك وفد برلماني، في أعمال قمة المتحدثين البرلمانيين التاسعة P-20 التي تستغرق يومين بدولة الهند.

ويضم الوفد، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

كما يضم الوفد، النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وتهدف المؤتمر إلى تحقيق بعد برلماني للحوكمة العالمية، ويأتي الموضوع الرئيسي بعنوان "البرلمان من أجل أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".

ويشارك في القمة 25 متحدثًا و10 نواب رئيس، إلى جانب 50 عضوًا في البرلمان من محتلف الدول.

تحسن أداء مصر في 5 مؤشرات للحوكمة العالمية

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبية للوزارة، عن ارتفاع المؤشر المركب لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي في سبتمبر 2022، والذي يعبر عن أداء الحوكمة في عام 2021، ليصبح 27.5 نقطة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مؤشرات الحوكمة العالمية (WGIs) تمثل مجموعة من المؤشرات التي تقيس جودة الحوكمة لأكثر من 200 دولة، موضحة أن تلك المؤشرات تنقسم إلى ستة أبعاد رئيسية تتمثل في الاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، فعالية الحكومة، حق التعبير والمساءلة، والجودة التنظيمية.

وأشارت "السعيد"، إلى تحسّن أداء مصر في خمسة مؤشرات من المؤشرات الستة، حيث ارتفع التصنيف المئوي لمصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب من 11.79 نقطة إلى 14.62 نقطة، وفي مؤشر سيادة القانون من 42.31 إلى 45.19 نقطة، ومؤشر السيطرة على الفساد من 24.04 إلى 26.92 نقطة، وكذلك ما يخص مؤشر حق التعبير والمساءلة من 7.73 إلى 8.21 نقطة، والجودة التنظيمية من 31.25 إلى 34.62 نقطة.