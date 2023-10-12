الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إخلاء مستوطنات غلاف غزة يثير الغضب تجاه "نتنياهو"

نتنياهو
نتنياهو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بأن المستوطنين الإسرائيليين يعيشون حالة من الذعر والرعب الشديد؛ مع إخلاء لجميع المستوطنات في غلاف غزة والحدود الشمالية.

وقالت دانا أبوشميسة، موفدة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الإسرائيلي يعبر عن غضبه الشديد بإلقاء اللوم والعتاب على الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو"، متابعة أن المستوطنين قاموا بتحميل "نتنياهو" المسئولية كاملة عن اختطاف وقتلي أبنائهم.

للحفاظ على مكانته.. "نتنياهو" يخسر الشارع الإسرائيلي

وتابعت موفدة فضائية "القاهرة الإخبارية" أن "نتنياهو" ينشغل بشكل كامل بالحفاظ على مكانته السياسية وعدم الإطاحة به بعد دخول المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس واستيلائها على الكثير من المستوطنات، وإلحاق الضرر من قتل واختطاف والاستيلاء الكامل على المستوطنات.

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