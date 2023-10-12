"النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم".. ندوة بجامعة حلوان

عقدت كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان الندوة العلمية التثقيفية المتخصصة تحت عنوان "النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، وإشراف الدكتور وليد شعبان منسق الندوة ومدير وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بالكلية.

وبحضور الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيناس ماهر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وهدفت الندوة إلى التعريف بالنانو تكنولوجى وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى المتمثلة فى سبعة أهداف هى (التكامل - التخصصات المتداخلة - التواصل - المشاركة الفعالة - الاستدامة - المرجعية الدولية - ريادة الأعمال والابتكار)، وحاضرت فى الندوة الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على دور قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان فى نشر المفاهيم الحديثة للبحث العلمى مثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وأثنى على اختيار موضوع الندوة وأهميته فى الربط بين النانو تكنولوجى والتخصصات المختلفة بصفة عامة وبكلية الاقتصاد المنزلى بصفة خاصة.

وتحدث الدكتور خالد القاضي عميد الكلية عن دور الجامعة في ضرورة إتاحة المعلومات للمجتمع الجامعي وخصوصًا في القضايا التنموية حتى يقف الجميع على حجم الإنجاز في كل القطاعات وبالأخص في قطاع التعليم والبحث العلمي، وهنا نناقش قضية من أهم القضايا العلمية الحديثة وهي الاستخدام الأمثل للنانو تكنولوجي في تطوير كل مناحي العلوم لكي يعود بالفائدة العظيمة على وطننا الحبيب.

هذا وتناولت الندوة التعريف والنشأة التاريخية للنانو تكنولوجى وتطوره، وكذلك تطبيقاته في المجالات المختلفة مثل (تطبيقات النانو تكنولوجى فى الإلكترونيات، الخلايا الشمسية، مجال الكيمياء، مجال الزراعة والغذاء، الطب، الصناعة وتشمل النسيج والجلود، الفضاء، تنقية الهواء، مجال الطاقة، مجال الفيزياء).

واختتمت الندوة بالرد على الاستفسارات من خلال التفاعل الكبير للحضور، وفى الختام تم تكريم الدكتورة رباب الشريف.