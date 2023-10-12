الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال شقرة لـ"صالون التنسيقية": الإعلام ساهم فى رفع الروح المعنوية أثناء حرب أكتوبر

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الاحزاب

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إنه كانت هناك صدمة بعد حرب 67 وتستدعي مواجهة من الدولة، والعدو صور نفسه أنه لا يقهر، والشعب تقبل الصدمة، والإعلام عمل على رفع الروح المعنوية كما حدث في قضية تنحي الرئيس جمال عبدالناصر، وساهم في التفاف الشعب حول الرئيس وبالفعل رفض الشعب قرار التنحي، والكتابات وقتها ساهمت بدور إيجابي في مسألة "اعرف عدوك" والصحفيون كتبوا عن إمكانيات العدو، وبعد حرب 73 كل الكتابات والأفلام والأغاني مجدت في الانتصار، وأظهرت قدرات الجيش المصري، وإظهار البطولات الفردية للحفاظ على النصر من محاولات تشويه العدو.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر؟».

وتابع شقرة: "خسرنا كثيرًا بسبب عدم تصوير حرب أكتوبر، وهناك أسرار كثيرة لم تنشر عن الحرب، فما تم نشره لا يغني عن نشر يوميات حرب أكتوبر، والقوات المسلحة لها الحق أن تغلق على بعض الملفات التي تهدد الأمن القومي، ولكن كان يجب أن تنشر تفاصيل اليوم كاملًا، فنحن نعرف بطولات فردية كمثال عدد الدبابات التي تم اصطيادها من البطل عبد العاطي، وأيضا لا توجد دراما عن دور المرأة في حرب أكتوبر".

نحتاج جهدًا لمواجهة الشائعات التي تؤثر على أفكار أبنائنا

وأكد: "نحتاج جهدًا لمواجهة الشائعات التي تؤثر على أفكار أبنائنا، ويجب على الأسرة والكنيسة والمدرسة والمسجد والسوشيال ميديا الوطنية ضرورة المواجهة، كما نحتاج لقنوات توثيق وقنوات تنطق بلغات أخرى، لأننا مستهدفون لحظيًا من أجل هدم الدولة، فنحن نتعرض لهجوم من أجل إفقادنا القدوة".

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور"، علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإعلام وحرب أكتوبر الصحافة والتلفزيون نصر أكتوبر الأمن القومي القوات المسلحة

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