السبت.. 3 وزراء يُكرمون الفائزين فى المسابقة الثقافية المشتركة

يكرِّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بأكاديمية الأوقاف الدولية بأكتوبر، السبت المقبل، الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة الرابعة للعام الدراسي 2022-2023، بفروعها المختلفة: القيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها 134769 متسابقًا، وبلغ عدد الفائزين بها 74 فائزًا، وبلغ مجموع جوائزها 97500 جنيه.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.