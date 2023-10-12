الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يصل إلى المدارس الألمانية

المانيا
المانيا

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية فليكس كلاين، عن تخوفه من تزايد الميول المعادية لإسرائيل داخل مدارس بألمانيا بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى".

وقال كلاين لدى قلق كبير من أنه كلما تقدم الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، انقلبت الأجواء في المدارس بشكل واضح ضد إسرائيل.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يصل إلى المدارس الألمانية

وتابع المفوض الحكومي الألماني: هناك بالفعل حاليا أخبار صادمة من مدارس، حيث يقوم بعض التلاميذ بلف أعلام فلسطينية حول أكتافهم، أي أنهم يرغبون في نقل هذا النزاع إلى المدارس، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يزداد ذلك.

يذكر أن الأمر وصل إلى وقوع حادث ذي صلة بالنزاع مع إسرائيل في مدرسة ثانوية في حي نويكولن بالعاصمة برلين يوم الاثنين الماضي، حيث ظهر تلميذ يحمل علم فلسطين، ووقعت حينئذ مشاجرة عنيفة مع معلم هناك.

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مواجهة هتافات تحريضية معادية للسامية

كما كان يتم التخطيط لمظاهرة في برلين، تم حظرها من جانب الشرطة الألمانية، حيث رأت الشرطة خطر مواجهة هتافات تحريضية معادية للسامية خلال المظاهرة. وبعد حظر المظاهرة، تم توزيع منشورات مناهضة لإسرائيل، بحسب الشرطة.

مكافحة معاداة السامية

وصرح كلاين بأنه يرى أنه من الضروري تحسين إعداد المعلمين لمثل هذه الوقائع، وقال: يجب جعل المعلمات والمعلمين أكثر وعيا في مكافحة معاداة السامية، وأشار إلى أنه يجب معالجة الموضوع بشكل منهجي في التدريب المهني للمعلمين ويجب أن يتلقى المعلمون المزيد من التدريب.

مفهوم الحياة اليهودية في ألمانيا

وأكد المفوض الحكومي الألماني أنه يرى أنه يجب توعية المعلمات والمعلمين بشكل أقوى لأجل نقل مفهوم الحياة اليهودية في ألمانيا بوصفها تقليدا للثقافة الألمانية داخل الحصة المدرسية، وقال: "أعتقد أنه يجب إدخال ذلك بشكل أكثر منهجية داخل كل الحصص المدرسية، وليس فقط داخل حصص التاريخ والسياسة.

المستشار الألماني أولاف شولتس

ويذكر أنه من المقرر أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس ببيان حكومي اليوم الخميس، في مجلس النواب (البوندستاج)، بعد خمسة أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وكان المستشار الألماني أكد لإسرائيل تضامن بلاده الثابت بعد وقت قصير من الهجوم الذي خلف مئات القتلى.

وبعد نقاش لمدة تصل لساعتين، تعتزم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم طرح قرار للتصويت يدين "أعمال العنف البربرية" بأقوى العبارات الممكنة.

ويقر النص بأنه يجب على ألمانيا "تزويد إسرائيل بكل ما هو ضروري ومرغوب فيه للدفاع عنها على أساس القانون الدولي.

المدارس الالمانية وفان الأقصى إسرائيل برلين فلسطين

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