الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

حنان موسى تتابع آخر تطورات ملتقى ثقافة وفنون المرأة الحدودية (صور)

حنان موسى
حنان موسى

استقبل قصر ثقافة العريش الدكتورة حنان موسى، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة  الحدودية بمحافظة شمال سيناء.
وتابعت الدكتورة حنان موسى، آخر تطورات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والمقرر أن تسدل ستار فعالياته غدًا.

"المرأة والحفاظ على التراث" ضمن مناقشات ملتقى أهل مصر بالعريش

وتفقدت الدكتورة حنان موسى، برفقة الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والمشرف التنفيذي للملتقى، الورش المشاركة وهي: "خيامية، مكرمية، جلود، تفصيل وتطريز سيناوي، حلي ومشغولات، حلي وإكسسوارات، إعادة تدوير، صناعة السيناريو، صناعة الأفلام الوثائقية".

ووجهت الدكتورة حنان موسى، بعمل كشف يضم فيه كل المشاركات المتميزات، خلال فترة الملتقى، وذلك حرصًا من وزارة الثقافة على متابعة أولادها، فضلًا عن إدراجهم في قائمة مساعدي المدربين التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشاركة أيضًا في أسابيع أخرى من "أهل مصر يهمنا الإنسان".

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فعاليات وزيارات ميدانية

ويشهد الملتقى عددًا من الفعاليات والزيارات الميدانية داخل المحافظة، وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء.

حنان موسى
حنان موسى
حنان موسى
حنان موسى
قصر ثقافة العريش حنان موسي قصور الثقافة المرأة الحدودية الملتقي ال ١٣ لثقافة وفنون الفتاة الدكتورة حنان موسى مشروع أهل مصر

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