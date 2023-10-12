اليوم.. عمومية "كيما" تناقش اعتماد السعر النهائى لمشروع حامض النيتريك

تعقد ظهر اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 الجمعية العامة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، الجمعية العامة العادية وغير العادية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية غير العادية اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي أثمر عنه التفاوض مع ممثلي شركة تكنومونت الإيطالية المقاول العام لمشروع تطوير مصانع كيما.

كما ستناقش الجمعية العامة للشركة تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي الذي يتواجد به الكيميائي عبدالمجيد حجازي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

كما ستنظر الجمعية العمومية في تعديل المواد 3- 21 من النظام الأساسي للشركة، وفي يوليو الماضي، كانت قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقًا لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

الشركة توافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية

وكان مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، وافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد العمومية العادية، ستناقش الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحًا بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.