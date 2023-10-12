"حب الدين" يكشف لـ"الشاهد" المعاناة التى عاشها خلال حرب أكتوبر

كشف اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، أنه غادر بورسعيد يوم 16 أكتوبر، وتلقى مهمة أخرى وهي الانتقال للجبهة وعمل كمائن للطائرات التي تحمل الصواريخ المضادة للرادارات وتم تنفيذها ونجحت.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخديعة في حرب 1967 كانت من أمريكا، ودعمها الاتحاد السوفيتي بقصد أو بدون قصد.

وأكد أن المعاناة الحقيقية في حرب 1973 أنه لا يوجد كماليات فكانت كلها أساسيات، كما لا يوجد اتصالات، مشيرًا إلى أن من ضمن المعاناة الشخصية هو أن نجله حسام ولد يوم 3 أكتوبر 1970، وكان ينزل إجازة كل 26 يومًا وبعد فترة كبر نجله وأصبح لا يتعرف عليه وكان يبكي عند رؤيته، وخلال أيام الإجازة يعتاد عليه ويبكي وقت سفره، مؤكدًا أن هذا الأمر أثر فيه نفسيًا بشكل كبير.

وتابع أن استشهاد الجنود والذين تركوا أرامل كثيرين وأطفال من المعاناة التي عاشها في الحرب، وكذلك المصابين، كاشفًا أن أحد مصابي حرب أكتوبر أصيب بشلل نصفي وظل بمستشفى المعادي حتى توفى العام الماضي، مؤكدًا أن أي حروب تخلف مآسي كثيرة جدًا.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.