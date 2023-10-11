كاتب: الرئيس السيسى يُجرى اتصالات دولية مكثفة لوقف نزيف الدماء بالقطاع

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن فلسطين في قلب وعقل القيادة المصرية، مؤكدًا أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، ودائمًا يؤكد أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لن يكون إلا بحل القضية الفلسطينية والعودة لحدود 1967، وتصفية كل الخلافات بين الطرفين.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري خلال السنوات الماضية كان لإيقاف نزيف الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين ومحاولة إعمار غزة والتي رصد لها 500 مليون دولار عام 2021.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يُجري اتصالات دولية مكثفة لوقف نزيف الدماء بالقطاع، خاصًة مع الاستهداف المُركز للمباني والبنية التحتية مع قطع كل وسائل الإعاشة.

العالم كله يطالب مصر بأن تتدخل بالتواصل مع أطراف الأزمة

وتابع: "العالم كله يطالب مصر بالتدخل للوساطة بين الطرفين ووقف النزاع، مؤكدًا أن حل هذه الأزمة لن يكون إلا بحل الدولتين".