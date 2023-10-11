الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أميرة صابر: "الحوار الوطنى" عبّر عن غضب الشارع من ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني عكس حالة التضامن العربية مع الأحداث في قطاع غزة.

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، موضحة أن استمرار ممارسات الاحتلال في فلسطين سيؤدي لانفجار المنطقة.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني عبر عن غضب الشارع المصري من ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

الاراضي الفلسطينية المحتلة دي ام سي مجلس أمناء الحوار الوطني أميرة صابر

مواد متعلقة

طارق رضوان: انتهاكات واضحة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان من قِبل إسرائيل فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لهجمات شرسة تخالف القوانين الدولية والإنسانية

الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لإبادة جماعية للمدنيين

مصرى يستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية وابنته: سافرت تزور أهلها ومش عارفين يرجعوا

عن أحداث غزة.. إنجى أنور: عار أننا ننسب مفهوم حقوق الإنسان للغرب

حلمى النمنم يكشف شرط جولدا مائير للسلام مع السادات

النمنم: حرب أكتوبر أول انتصار قوى للجيش المصرى منذ عهد محمد على

أبوالغيط: أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورًا وقد تخرج الأمور عن السيطرة

الأكثر قراءة

عاجل.. الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى مستوى 3

عاجل.. رابط التسجيل فى "اللوترى الأمريكى" وموعد انتهاء التقديم

عاجل.. الصليب الأحمر في غزة: يجب السماح بممر إنساني للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

ليبيا.. باتيلى والمنفى يبحثان آثار العاصفة دانيال وقوانين الانتخابات

القاضى الأمريكى فرانك كابريو: لست دائما طيبا وأحيانا أضاعف الغرامات

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة