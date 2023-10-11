أميرة صابر: "الحوار الوطنى" عبّر عن غضب الشارع من ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني عكس حالة التضامن العربية مع الأحداث في قطاع غزة.

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، موضحة أن استمرار ممارسات الاحتلال في فلسطين سيؤدي لانفجار المنطقة.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني عبر عن غضب الشارع المصري من ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.