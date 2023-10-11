الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة أسيوط" تواصل احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

استمرت الاحتفالات المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وفي السياق شهد فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، منها احتفالية نظمتها مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة بعنوان "حكايات وطنية"، بمقر مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة.

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قدم الاحتفالية الشاعر أحمد الشافعي، وبدأت بكلمة ترحيبية لشيماء عبد العال مدير المكتبة مؤكدة أن نصر أكتوبر المجيد سيظل خالدا في تاريخ الوطن، وأشارت الأديبة عبير الكيلاني مدير المدرسة لأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة وروح الانتماء للوطن. 

وتضمنت الاحتفالية التي نظمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، محاضرة بعنوان "دور العبادة ودورها في حرب أكتوبر" للشيخ سيد محمد عبد الحكيم والذي أكد في حديثه تكاتف أبناء الوطن في حرب أكتوبر المجيدة والدور المهم الذي لعبته دور العبادة في ترسيخ ثقافة الانتماء للوطن والإيمان بتحقيق النصر.

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وضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر د. سيد سليم قدمت فقرات شعرية لكوكبة من شعراء أسيوط والتي تميزت بالطابع الوطني، كما قدمت عدة مواهب باقة من القصائد الشعرية في حب الرسول استمرارا للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. 

وتخلل الاحتفالية المقدمة ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، مقتطفات من الفقرات الفنية التي قدمها مواهب مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة من طلابها المتميزين فى إلقاء الشعر والغناء والتمثيل.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
قصور الثقافة أكتوبر نصر أكتوبر حكايات وطنية الشاعر احمد الشافعى ثقافة

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