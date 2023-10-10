الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

درويش حسن لـ"الشاهد": إعداد مسرح العمليات أعظم إنجازات نصر أكتوبر

درويش حسن
درويش حسن

أكد اللواء أركان حرب، درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن العوامل المؤثرة علي الكفاءة القتالية كانت مرفوضة تمامًا داخل القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف.

وقال خلال حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أعظم إنجاز في نصر أكتوبر هو الإعداد والتحضير لحرب 73. 

وأضاف: "التجهيز للمعركة كان له الفضل في حمايتنا ورفع الكفاءة القتالية وتقليل الخسائر لأقل درجة ممكنه، سواء في المصابين أو الشهداء".

وأكمل: "كان يتم ترحلينا كل فترة من مكان لآخر، ونعود للخلف كل 3 أشهر، ويتم استدعاء وحدة أخري من الخلف لتحل محل الوحدة المتقدمة".

وتابع: التجهيز للمعركة شمل لياقة الجندي البدنية وتجهيز المعدات والسلاح والمركبات، وكان هناك إعداد للطرق والمدافع ومرابض النيران والدبابات، كل هذا كان يطلق عليه إعداد مسرح العمليات، وكانت الدولة نفسها تعد للحرب في هذه الفترة، من خلال الوزارات والهيئات المدنية التي لها علاقة مباشرة بالقوات المسلحة.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حرب اكتوبر اكسترا نيوز محمد الباز درويش حسن درويش

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