مع تصاعد القصف.. "الشناوى" يوجه رسالة دعم لأهالى قطاع غزة

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، رسالة لأهالي قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر منذ أيام.

وكتب “الشناوي” عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "إكس": "لك الله يا غزة اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها.. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونساءها وشيوخها وشبابها وأطفالها اللهم إنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب.. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر.. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".



وسبق أن دعم محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي، الشعب الفلسطيني بتغيير الصورة الشخصية الخاصة بحساباته عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي إلى صورة المسجد الأقصى.

كما دعم سام مرسي، لاعب فريق إبسويتش تاون والمنتخب الوطني، القضية الفلسطينية عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” كاتبًا: "أنا أقف مع فلسطين"، وعلق: “لا تصمتوا أبدًا.. الحرية لفلسطين”.