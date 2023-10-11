الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى توجه الشكر للمصريين الداعمين بتوكيلات التأييد

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصري من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حيث أوضحت الحملة أنه وعلى الرغم من التقدم بأوراق الترشيح الخاصة بالسيد المرشح، مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة ما  زالت تتشرف بتلقي العديد من نماذج التأييد حتى الآن، الأمر الذي يمثل نموذجًا فريدًا من التأييد والدعم الوطني لشخص المرشح عبدالفتاح السيسي.

 وتواصل الحملة استقبال الأحزاب والكيانات السياسية والمجتمعية لتبادل الرؤى والمقترحات حول رفع وعي المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك استعراض أهداف الحملة خلال الفترة المقبلة.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حملة السيسي الانتخابية الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصريين بالخارج محافظات مصر السيسي

الأكثر قراءة

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

السجن المشدد 15 سنة لمدرب للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى