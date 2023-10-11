حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى توجه الشكر للمصريين الداعمين بتوكيلات التأييد

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصري من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حيث أوضحت الحملة أنه وعلى الرغم من التقدم بأوراق الترشيح الخاصة بالسيد المرشح، مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة ما زالت تتشرف بتلقي العديد من نماذج التأييد حتى الآن، الأمر الذي يمثل نموذجًا فريدًا من التأييد والدعم الوطني لشخص المرشح عبدالفتاح السيسي.

وتواصل الحملة استقبال الأحزاب والكيانات السياسية والمجتمعية لتبادل الرؤى والمقترحات حول رفع وعي المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك استعراض أهداف الحملة خلال الفترة المقبلة.