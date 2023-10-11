الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب الريادة المصرى

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من حزب الريادة المصري، لاستلام نماذج التأييدات التي قام الحزب بتجميعها من المصريين المقيمين بالخارج.

وأكدت الحملة في بيانها، أنه وعلى الرغم من التقدم بأوراق الترشيح مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة لا زالت تتشرف بتلقي العديد من نماذج التأييد حتى الآن، الذي يمثل نموذجًا فريدًا من التأييد والدعم الوطني لشخص المرشح عبدالفتاح السيسي.

وتتوجه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصري من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.