الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل خادمة على خلفية اتهامها بسرقة شقة بالتجمع

اخلاء سبيل خادمة
اخلاء سبيل خادمة - صورة أرشيفية

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، سبيل خادمة على ذمة التحقيقات بضمان مالى، بعد إتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع.

 

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حجز خادمة لسرقتها مبلغًا من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة باتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة تعمل بها، بمنطقة التجمع.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة طبيبة تتهم فيها خادمة بسرقة مبلغ 60 ألفًا من داخل شقتها، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمة وضبطها، وأنكرت ارتكابها جريمة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة الجديدة شرطة التجمع طبيبة التجمع خادمة

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حجز خادمة لسرقتها مبلغًا من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

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