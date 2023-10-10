الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز خادمة لسرقتها مبلغًا من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

حبس خادمة
حبس خادمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة باتهامها بسرقة مبلغ مالى من دخل شقة تعمل بها، بمنطقة التجمع.

 

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ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

تفاصيل ضبط خادمة لسرقتها مبلغًا ماليًا من شقة بالتجمع

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة طبيبة تتهم فيها خادمة بسرقة مبلغ 60 ألف من داخل شقتها، وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمة وضبطها، وأنكرت ارتكابها جريمة السرقة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة التجمع القاهرة الجديدة منطقة التجمع خادمة طبيبة

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