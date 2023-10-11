الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية لمناقشة "الإعلام وحرب أكتوبر" (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز في صالون تنسيقية الأحزاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساء، صالونًا نقاشيًا، لمناقشة «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر؟».

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش "الإعلام وحرب أكتوبر"

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اليوم.. صالون التنسيقية يناقش إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية


ويناقش الصالون، كيف لعب الإعلام المصري دورًا مهمًا خلال فترة حرب أكتوبر وما قبلها وما بعدها، ومساهمة الإعلام في ترميم الروح المعنوية للمصريين بعد نكسة 1967، والفارق بين الإعلام في 1967 والإعلام في 1973، وكيف يصبح الإعلام سلاحًا قاتلًا؟.

يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: الدكتور محمد الباز - رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور"، وعلا الشافعي -  رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور جمال شقرة - أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، والنائب محمود بدر - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاعلام نصر أكتوبر الصحافة التليفزيون مساهمة الإعلام

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