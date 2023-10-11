المالكى: حذّرنا مرارًا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيل المستمرة

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إننا نبحث تحركًا عربيًا للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحذّرنا مرارًا وتكريرًا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيل المستمرة لأهالي فلسطين.

وأضاف المالكي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بجانب المستوطنين من عمليات ضد الشعب الفلسطيني تم توثيقها من قبل التقارير التي تحدثت عنها مؤسسات ومنظمات محلية ودولية في أبشع عمليات ضم تدريجي زاحف للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتشييد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبدالها بنظام فصل عنصري إسرائيلي بغيض وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وتابع: "وكدلالة لهذا التوجه فقد اشترطت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يرأسها إيتمار بن غفير، خمسة آلاف قطعة سلاح وطلبت شراء 10 آلاف قطعة أخرى لتوزيعها على مستوطني الضفة الغربية لاستخدامها في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين المدنيين العزل، في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة".