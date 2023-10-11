الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المالكى: حذّرنا مرارًا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيل المستمرة

رياض المالكي وزير
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إننا نبحث تحركًا عربيًا للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحذّرنا مرارًا وتكريرًا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيل المستمرة لأهالي فلسطين.

وأضاف المالكي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بجانب المستوطنين من عمليات ضد الشعب الفلسطيني تم توثيقها من قبل التقارير التي تحدثت عنها مؤسسات ومنظمات محلية ودولية في أبشع عمليات ضم تدريجي زاحف للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتشييد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبدالها بنظام فصل عنصري إسرائيلي بغيض وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وتابع: "وكدلالة لهذا التوجه فقد اشترطت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يرأسها إيتمار بن غفير، خمسة آلاف قطعة سلاح وطلبت شراء 10 آلاف قطعة أخرى لتوزيعها على مستوطني الضفة الغربية لاستخدامها في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين المدنيين العزل، في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة".

حل الدولتين قطاع غزة أهالي فلسطين الانتهاكات المستوطنين الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

المالكى: يجب وقف العدوان وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل غزة

خبير أمنى: إسرائيل تستخدم سياسة الأرض المحروقة لإجبار أهالى القطاع على التهجير

من داخل الأراضى المحتلة.. مراسلو "القاهرة الإخبارية" على خط النار

أشرف سنجر: بايدن يحاول إرضاء العنف الإسرائيلى على حساب الفلسطينيين

محلل سياسى: نتنياهو هو من كتب خطاب بايدن

القاهرة الإخبارية: رشقات صاروخية جديدة تضىء سماء غزة

باحث سياسى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل.. والحرب لم تبدأ بعد

القاهرة الإخبارية: أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

"الداخلية" تضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

خلال افتتاح المستشفى السعودى الألمانى.. مدبولى: "حريصون على دعم استثمارات القطاع الخاص"

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين فى حرب العبور فى فيلم إسرائيلى

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب