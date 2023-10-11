الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من النقابة العامة للصحافة والطباعة

من استقبال وفد النقابة
من استقبال وفد النقابة بالحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدًا من النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار برئاسة السيد مجدي البدوي رئيس النقابة، ويأتي ذلك استكمالا للقاءات والاجتماعات مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، مرحبا بهم لزيارتهم بمقر الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن المرشح وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون نواة كخلية معاونة لصناعة القرار حال فوزه -بإذن الله- وتشكيلها سيكون من أساتذة الجامعات ومثقفين وخبراء في كافة المجالات.

 

من جانبه، أكد وفد النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار على القيام بدورهم بما يتفق مع ما حدده القانون والدستور بالعمل على التوعية السياسية للمواطنين في كافة الفئات بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، حيث من المقرر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات توعوية للمواطنين، مع القيام برفع الوعي وتعزيزه، فضلًا عن إقامة المؤتمرات المختلفة لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.

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