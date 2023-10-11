الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

11 مقعدا بالأولمبياد.. وزير الرياضة يكرم لاعبي المنتخب الوطني للرماية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني للرماية، بحضور اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية وعدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد. وذلك بعد ضمان لاعبي المنتخب الوطني حجز احد عشر مقعدا بدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته وفخره بلاعبي المنتخب الوطني للرماية والمستوي الرائع الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال البطولة الأفريقية للرماية والتي مكنتهم من حجز احد عشر مقعدا بدورة الالعاب الاولمبية بباريس.

وأكد “صبحي” ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا من اجل ابناءها من اللاعبين حيث تعمل على توفير وتطوير البنية التحتية من اجل تدريب الشباب المصري وخوض مختلف المعسكرات بالاضافة الى اقوي البطولات والتي تزيد من قوة وقدرة لاعبي المنتخب الوطني في البطولات الدولية.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بجهود كبيرة في عملية تطوير شاملة تطال جميع المجالات الشبابية والرياضية، وهو من أجل بناء الدولة المصرية وتوفير افضل الخدمات واماكن التدريب للرياضيين المصريين.

واختتم وزير الرياضة حديثة، معربًا عن سعادته عن مدي التطور في مستوي لاعبي المنتخب الوطني للرماية وجميع اللاعبين، حيث من الملاحظ انه تم تخريج جيل جديد وقوي للاعبي المنتخب الوطني للرماية وانخفضت اعمار الابطال المصريين في المنتخب الحاصلين على ميداليات دولية وعالمية وافريقية، وهو ما يدعو للفخر بأننا نسير على الطريق الصحيح من اجل اعداد جيل ناشئ وقوي يستطيع اللعب باسم مصر ويحافظ عليه خفاقا بين الدول في المحافل الرياضية.

من جانبه، تقدم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للدكتور وزير الشباب والرياضة على دعمه اللا محدود للاتحاد المصري للرماية وجميع اللاعبين في الاتحاد، مؤكدًا انه لولا هذا الدعم ما تمكنا من الحصول على هذا الكم من الميداليات وحجز بطاقات التأهل لدورة الالعاب الاولمبية.

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرماية اولمبياد بريس حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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