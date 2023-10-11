الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

ارشيفية
ارشيفية

نجحت  الداخلية  في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإنشاء محطتي بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتي بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذلك محلان لبيع مستلزمات كسر الشفرة من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لا سلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما على النحو التالى:

▪ ضبط (مالك شبكة بث تليفزيونى - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبحوزته (46 قطعة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - جهاز "لاب توب" محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابيًا ومحتوى القنوات المشار إليها - جهاز حاسب آلى يستخدم لبث القنوات الرقمية- 2 محطة بث لاسلكى لتوسعة دائرة بث الشبكة)، وكذا (هاتف محمول "يستخدم لإدارة الشبكة").

 

▪ ضبط (مالك شبكة بث تليفزيونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزته (وحدة معالجة مركزية - 66 قطعة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - 3 محطات بث لاسلكى لتوسعة دائرة بث الشبكة)، وكذا (هاتف محمول "يستخدم لإدارة الشبكة").

 

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

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