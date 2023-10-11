الداخلية تضبط 72 ألف نسخة من الكتب التعليمية غير المرخصة

نجحت الداخلية في ضبط 72 ألف نسخة كتب تعليمية وروائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية والروائية والأغلفة الخاصة بهم، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالكها)، كما تم ضبط (72000 نسخة لكتب تعليمية وروائية والأغلفة الخاصة بهم بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.