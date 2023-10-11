الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر الموقف التنفيذي لتطوير ديوان عام محافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه لتلافى اى ملاحظات بأعمال تطوير كورنيش والتى تشمل إنشاء سور للكورنيش ومقاعد وأعمدة إنارة، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة، حيث قررت " المحافظ " تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات..

كما تابعت، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال بمبنى الديوان، وناقشت خطة المرحلة المقبلة، لنهو مراحل العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة والتصور العام والرؤية التى اعدادها للمشروع لإنشاء مبنى أخضر وذكى، وناقشت أيضًا خطة الفرش وتجهيز القاعات والأقسام بالمبنى، وفى سياق متصل،، اطلعت " الدكتورة منال عوض " على الموقف النهائى لتجهيز مركز السيطرة،حيث اكدت على إتمام جميع التجهيزات بالمركز وفرشه استعدادًا لتشغيله خلال الفترة القادمة.
 

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط اخبار دمياط كورنيش النيل

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة

أماكن لذوي الهمم.. تطوير مشروع اللسان في رأس البر بدمياط

وكيل تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة

محافظ دمياط تعلن شروط مسابقة المبدع الصغير احتفالًا بذكرى النصر

انطلاق برنامج "مشوارى" لتنمية النشء فى مراكز الشباب بدمياط

انطلاق فعاليات الملتقى الدورى العاشر لمكتبات مصر العامة فى دمياط

إنارة الفنار وفعاليات لذوي الهمم احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية في دمياط

مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية تتابع سير العمل بالمدارس

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

"الداخلية" تضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

خلال افتتاح المستشفى السعودى الألمانى.. مدبولى: "حريصون على دعم استثمارات القطاع الخاص"

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين فى حرب العبور فى فيلم إسرائيلى

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب