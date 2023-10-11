ننشر الموقف التنفيذي لتطوير ديوان عام محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه لتلافى اى ملاحظات بأعمال تطوير كورنيش والتى تشمل إنشاء سور للكورنيش ومقاعد وأعمدة إنارة، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة، حيث قررت " المحافظ " تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات..

كما تابعت، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال بمبنى الديوان، وناقشت خطة المرحلة المقبلة، لنهو مراحل العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة والتصور العام والرؤية التى اعدادها للمشروع لإنشاء مبنى أخضر وذكى، وناقشت أيضًا خطة الفرش وتجهيز القاعات والأقسام بالمبنى، وفى سياق متصل،، اطلعت " الدكتورة منال عوض " على الموقف النهائى لتجهيز مركز السيطرة،حيث اكدت على إتمام جميع التجهيزات بالمركز وفرشه استعدادًا لتشغيله خلال الفترة القادمة.

