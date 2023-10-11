أشغال شاقة في تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا لاستئناف الدوري (صور)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته المستمرة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024)، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا"، لاستغلال فترة التوقف الدولى الجارية، من أجل تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهتين السابقتين، أمام الاتحاد السكندرى وفاركو.

بينما تم تأجيل مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية لأجل غير مسمى.

وحذر أيمن الرمادى، اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء في المباريات المقبلة، لاسيما التي حدثت خلال مواجهة فاركو، الذى تعادل فيه الفريق بنتيجة 2/2 بعد التقدم بهدفين، ليفقد على أثرها الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال انصاف الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

واتفق مسئولو سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، على مواجهة سموحة وديا الجمعة المقبل، في إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا مع الداخلية في الدوري (2023/2024)

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية، عصر يوم 20 أكتوبر الجاري، على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

ويعد الموسم الحالي، هو الظهور الثالث على التوالي لسيراميكا كليوباترا في دوري الأضواء والشهرة، بعد نجاح الفريق في البقاء بين الكبار على مدار الموسمين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن أيمن الرمادي، نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق أول ألقاب وبطولات نادي سيراميكا كليوباترا عبر تاريخه، وذلك على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين يوم 22 يوليو الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 4/1.

وتوج سيراميكا بكأس الرابطة في نسخته الثانية، يشارك الفريق في بطولة كأس السوبر بنظامه الجديد "كأس السوبر النخبة للأندية الأبطال)، حيث تقام البطولة بمشاركة 4 فرق خلال الفترة من 24 لـ29 ديسمبر المقبل 2023.

ويشارك في النسخة الأولى تاريخيا من كأس السوبر بنظامها الحديث، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، وفيوتشر رابع الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة.

تدريبات سيراميكا كليوباترا

تدريبات سيراميكا كليوباترا