الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ خالد الجندى: هذه علامات حب الله للعبد

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن أحد السادة الذين كانت لهم جارية، وكانت مؤمنة بالله وتحرص على الصيام والصلاة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا السيد لاحظ أن هذه الجارية تحرص على قيام الليل دائمًا والدعاء في آخر ساعة من الليل.

وتابع: "أن هذه الجارية كانت تسأل الله في الدعاء قائلة، اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي وترحمني وتعفو عني، وهذا السيد اعترض على الدعاء، وقال لها أن تسأل الله بحبي لك لا بحبك لي، وهذا نقض موضوعي، لأنه كيف تعلمين أن الله سبحانه وتعالى يحبك".

وأكمل: "وردت الجارية بلطف عجيب، قائلة أعلم أنه يحبني لا كما ذكرت سيدي، لأن حب الله لي أقامني وأنامك، ولولا حبه لي ما أقامني لقيام الليل، ويسّر لي محبته، والاقتراب إليه".

خالد الجندي دي ام سي لعلهم يفقهون

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