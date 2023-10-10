الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى يدعو المصريين للتبرع لمؤسسة حياة كريمة لمساعدة فلسطين

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أراد الجهاد في سبيل الله من أجل فلسطين فإنهم لا يحتاجون مجاهدين، ولكن يحتاجون مددًا وبناء لبيوتهم التي هُدمت وطعام وشراب وغذاء ودواء.

وأضاف عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مؤسسة حياة كريمة، قد دعت للتبرع لمساعدة فلسطين، وأنها ستقوم بمدهم بالأدوية وكل المساعدات اللازمة، مؤكدًا أن هذا هو الجهاد بالمال.

صندوق فلسطين موجود بكل البنوك المصرية

وتابع، أن صندوق فلسطين موجود بكل البنوك المصرية، وهذا سر بين العبد وربه، مستدلًا بقوله تعالى "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"، محذرًا من اللجوء لوجهات أخرى والتي تعمل على تغذية الإرهاب مرة أخرى.

خالد الجندي فلسطين مؤسسة حياة كريمة صندوق فلسطين البنوك المصرية

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