الهضيبى: مصر حريصة على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، وهو ما يفسر حرص الدولة المصرية على الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ومن ثم، إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر لديها موقف تاريخي من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأم لكل العرب.

وأضاف "الهضيبي"، أن مصر كانت حريصة دائمًا على بذل الجهود من أجل ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ودعم مسار الانتخابات العامة والرئاسية والخاصة بالمجلس الفلسطيني الوطني، حتى تتمكن من انتزاع حقوقها المشروعة من دولة الاحتلال، فضلًا عن تدشين المبادرة الرئاسية المصرية مايو 2021 بمنح 500 مليون دولار إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص مصر على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

إسرائيل تتعمد تصفية القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تتعمد تصفية القضية الفلسطينية من خلال دفع سكان غزة نحو الفرار إلى مصر، وهو أمر مرفوض تمامًا، فالأرض الفلسطينية للشعب الفلسطيني فقط، ولا يمكن بأي حال القبول بحلول تمس بسيادة مصر على أراضيها، مؤكدًا أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للتصدى إلى الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووقفها تمامًا وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وثمَّن النائب ياسر الهضيبي، دعو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، للشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، بالإضافة إلى التبرع لصالح الشعب الفلسطيني، منددًا بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية.