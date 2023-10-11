"بسبب كلب".. تفاصيل مصرع شاب على يد أبناء خاله بالمنوفية

لقي شاب مصرعه بالمنوفية بعد أن صارع الموت عدة أيام بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك على يد أبناء خاله بعد مشاجرة تمت بينهم “بسبب كلب”، وتمكنت وحدة مباحث الشهداء من إلقاء القبض على المتهمين في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل مصرع شاب على يد اولاد خاله بالمنوفية



وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء الأمير الشربيني يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب في مشاجرة على يد أولاد خاله، وعلى الفورانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

مباحث مركز الشهداء تحقق في الحادث

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم كريم الضبع رئيس المباحث والذي تبين مقتل ن، ش، ك 29 مقيم قرية كفر السوالمية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وأسرته اتهمت كلا من إ، م، م وشقيقه إ، م، م أولاد خاله المجني عليه وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليهما وتحرير محضر بالواقعة.



ومن جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهمين في الحادث 4ايام إحتياطياوتم دفن الجثمان بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وشيع المئات جثمانه في جنازة مهيبة بقرية كفر السالمية بالمنوفية.

صديق المجنى عليه السبب كلب وأولاد خاله من قتله



وكشف صديق المجنى عليه عن تفاصيل الواقعة حيث أكد أن المشكلة بدأت بسبب كلب على باب منزلهم، وطفل من حفيد شقيقها بعدما ذهب لأبوه وأعمامه وقال لهم أن الكلب أخافه، وجاء أولاد شقيقها واعتدوا عليهم بالسب والشتيمة حتى هي لم تسلم من الخطأ.

وأضاف، أن الضحيه حاول الدفاع عنها بمعاتبة أولاد خاله، ولكنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين سنجه وكابل كهرباء وتوفى، متأثرا بإصابته، التي تعرض لها في المشاجرة والتعدي عليه.