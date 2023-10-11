بعد "حريق أشمون".. محافظ المنوفية يوجه بمراجعة وسائل الحماية بمحطات الوقود

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الجهات المعنية بمراجعة وسائل الحماية المدنية الموجودة في محطات الوقود، ويأتي ذلك بعد حريق هائل شهدته أحدى محطات البنزين الصغيرة بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون.

الوحده المحلية بمركز الباجور تراجع وسائل الأمان محطات الوقود

وبدأت مراجعة وسائل الأمان والحماية المدنية في محطات الوقود منذ الصباح، حيث أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، خلال بيان أنه جرى اليوم المرور والتأكد من الاشتراطات ووسائل الحماية ببعض محطات الوقود، بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات مروة زهران رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدنية

تفاصيل حريق امس باأحدى محطات الوقود بااشمون

وكانت قد شهدت قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية أمس، حريقا مروعا نشب حسب المعاينة الأولية بسبب ماس كهربائي داخل بنزينة صغيرة، وامتد إلى منزل أخر مكون من 3 طوابق، بالإضافة إلى منزل مكون من 8 أدوار به مول مفروشات على مساحة 4 أدوار تضرر بشكل كبير ولولا عناية الله كانت ستكون الكارثة أكبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بـ 8 سيارات، وتم عمل كردون أمني حول موقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي عن منطقة الحادث للحفاظ على أرواح المواطنين وتم الدفع بـ 4 سيارات مياه وسيارتين نافوري من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أشمون ومعدات إدارة الأزمات برئاسة المركز والمدينة من برج الكهرباء واللودر وكافة المعدات لإخلاء الموقع والسيطرة على الحريق.